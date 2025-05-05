Приморье встречает «Поезд Победы» — девять остановок за три дня

«Поезд Победы» прибыл в Приморье и за три дня сделает девять остановок, впервые посетив сразу пять городов региона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги,