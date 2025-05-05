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Приморье встречает «Поезд Победы» — девять остановок за три дня

Маршрут охватит пять городов.

Источник: PrimaMedia.ru

«Поезд Победы» прибыл в Приморье и за три дня сделает девять остановок, впервые посетив сразу пять городов региона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги,

Отмечается, что 5 мая праздничный ретро-состав встречают жители Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего. На каждой станции поезд задержится примерно на час, а во Владивостоке посетит три станции и на последней простоит свыше четырёх часов.

Расписание «Поезда Победы»:

  • 5 мая с 9.00 до 10.00 — станция Дальнереченск;
  • 5 мая с 12.00 до 13.00 — станция Ружино (Лесозаводск);
  • 5 мая с 16.30 до 17.30 — станция Спасск-Дальний;
  • 6 мая с 8.40 до 9.45 — станция Сибирцево;
  • 6 мая с 11.50 до 12.55 — станция Уссурийск;
  • 7 мая с 10.18 до 10.33 — станция Вторая речка (Владивосток);
  • 7 мая с 10.41 до 11.01 — станция Первая речка (Владивосток);
  • 7 мая с 11.10 до 15.50 — станция Владивосток.

Состав включает пассажирские вагоны для ветеранов и почётных гостей, а также платформы с военной техникой времён Великой Отечественной войны: танками, грузовиками, гаубицами и полевыми пушками. В каждом пункте запланированы концертные программы.