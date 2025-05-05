Приморье встречает «Поезд Победы» — девять остановок за три дня

«Поезд Победы» прибыл в Приморье и за три дня сделает девять остановок, впервые посетив сразу пять городов региона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги,
Отмечается, что 5 мая праздничный ретро-состав встречают жители Дальнереченска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего. На каждой станции поезд задержится примерно на час, а во Владивостоке посетит три станции и на последней простоит свыше четырёх часов.
Расписание «Поезда Победы»:
- 5 мая с 9.00 до 10.00 — станция Дальнереченск;
- 5 мая с 12.00 до 13.00 — станция Ружино (Лесозаводск);
- 5 мая с 16.30 до 17.30 — станция Спасск-Дальний;
- 6 мая с 8.40 до 9.45 — станция Сибирцево;
- 6 мая с 11.50 до 12.55 — станция Уссурийск;
- 7 мая с 10.18 до 10.33 — станция Вторая речка (Владивосток);
- 7 мая с 10.41 до 11.01 — станция Первая речка (Владивосток);
- 7 мая с 11.10 до 15.50 — станция Владивосток.
Состав включает пассажирские вагоны для ветеранов и почётных гостей, а также платформы с военной техникой времён Великой Отечественной войны: танками, грузовиками, гаубицами и полевыми пушками. В каждом пункте запланированы концертные программы.