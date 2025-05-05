Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов

Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов Румынии. Он не стал давать жителям совет, за кого им стоит проголосовать. Однако Крин Антонеску призвал всех прийти на президентские выборы, сообщил портал Hotnews.
Кандидат от правящего альянса вышел во второй тур. Он поблагодарил тех, кто отдал за него голос. Второй тур президентских выборов состоится 18 мая.
«Голоса сказали свое слово, граждане сказали свое слово. Думаю, я оставлю эту попытку с высоко поднятой головой. Необходимо уважать мнение народа», — заявил Крин Антонеску.
После первого тура президентских выборов лидирует председатель националистической партии Джордже Симион. Он получил голоса 30% избирателей Румынии. Крин Антонеску уступил, заручившись поддержкой 25% жителей.