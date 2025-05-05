Кандидат в президенты Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов

Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов Румынии. Он не стал давать жителям совет, за кого им стоит проголосовать. Однако Крин Антонеску призвал всех прийти на президентские выборы, сообщил портал Hotnews.