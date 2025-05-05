Стоянка — под запрет: во Владивостоке изменят схему движения на одной из улиц

Как рассказали в городском управлении дорог, в ближайшее время на этом участке запретят стоянку автомобилей — будет разрешена лишь кратковременная остановка для посадки и высадки пассажиров. На проезде установят знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками «Эвакуация».