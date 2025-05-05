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Стоянка — под запрет: во Владивостоке изменят схему движения на одной из улиц

На участке установят знаки с табличками «Эвакуация», чтобы освободить проезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке изменится схема организации дорожного движения на подъезде к дому № 10 по улице Верхнепортовой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в городском управлении дорог, в ближайшее время на этом участке запретят стоянку автомобилей — будет разрешена лишь кратковременная остановка для посадки и высадки пассажиров. На проезде установят знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками «Эвакуация».

Отмечается, что такие меры необходимы для обеспечения свободного проезда транспорта и повышения безопасности.

«Новая схема позволит останавливаться для посадки и высадки пассажиров. При этом вводимый запрет стоянки поможет освободить этот участок дороги от запаркованности», — уточнили в управлении дорог.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования новой схемы.