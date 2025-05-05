Металлические визитки и кулоны из отпечатков: какие товары покупают москвичи для создания имиджа

Совсем недавно модницы из народа гонялись за подделками известных марок, чтобы хотя бы издалека создать образ роскошной жизни, о которой только мечталось по дороге в офис? Сейчас выставлять напоказ дорогие вещи с написанным брендом, заявляющим «Я могу себе это позволить!», уже не в тренде. Но те, кто хочет всем показать свой особый статус, не исчезли — механизм «понтов» ведь обусловлен эволюцией, и стремление выделиться есть даже у животных. Грань между стремлением заявить о себе и болезненной одержимостью? — Корень этой проблемы в «зависании» человека в стадии подростка, когда особенных достижений еще не совершено, но зато родители купили вожделенный смартфон, — считает психолог частной практики Ирина Крохмаль. — Люди еще эгоцентричны на этом этапе взросления, а пафоса немерено. Следующий этап — формирование личности, стремящейся жить без навязанных желаний. Если этого не произошло, начинается настоящий хаос. Человек стремится к известности, оттуда и патологическая одержимость собственной уникальностью, стремление одеваться только в ультрамодное, желание заказать особенные атрибуты имиджа. Конечно, записывать любого оригинала в подростки не стоит — история знает примеры, когда видные люди государства любили удивить публику чем-то эдаким. Так, граф Шереметев, строивший больницы и театры в Москве, участвовавший в важных дипломатических миссиях, тоже любил «попонтоваться». Одной из известных его причуд была страсть к ананасам — вложив немалые средства в оранжереи, он первый в России вырастил тропический фрукт. Пусть неказистый, но тем не менее — публика шокирована.