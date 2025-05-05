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Трамп рассказал об очень хороших переговорах по России и Украине на выходных

Трамп рассказал, как прошли переговоры по России и Украине на выходных.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, на выходных состоялись крайне успешные переговоры, касающиеся российско-украинского диалога. Об этом президент США рассказал в беседе с журналистами.

«Мы провели несколько очень хороших переговоров по России и Украине на выходных», — рассказал Трамп.

Ранее глава американской администрации уже выражал оптимизм относительно перспектив скорого достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Так, Трамп отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты поддерживают более тесные отношения с одним из участников конфликта, не уточняя при этом, о какой именно стороне идет речь — России или Украине.

Накануне американский лидер отказался отвечать на вопрос газеты WSJ о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.