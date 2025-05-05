Трамп рассказал об очень хороших переговорах по России и Украине на выходных

Ранее глава американской администрации уже выражал оптимизм относительно перспектив скорого достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Так, Трамп отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты поддерживают более тесные отношения с одним из участников конфликта, не уточняя при этом, о какой именно стороне идет речь — России или Украине.