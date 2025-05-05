Против бывшего фотографа «Штабов Навального»* возбудили уголовное дело

В 2022 году правоохранительные органы сообщали о возбуждении в отношении Струкова уголовных дел по статьям, связанным с «разжиганием ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства» и за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма». Ранее бывший член «штаба Навального» заявил об агрессивном поведении Струкова, пишет RT.