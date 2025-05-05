Трамп заявил о планах вновь открыть тюрьму «Алькатрас» для опасных преступников

Тюрьма «Алькатрас», расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, была открыта в 1912 году и быстро заполнилась заключенными. Она прославилась своей строгостью и использовалась для длительного заключения самых опасных преступников, включая таких гангстеров, как Аль Капоне и Роберт Страуд, известный как Птицелов из Алькатраса. За время своего существования тюрьма пережила 14 попыток побега, ни одна из которых не увенчалась успехом. Закрытие «Алькатраса» в 1963 году стало концом эпохи, но теперь, по словам Трампа, она вновь откроет свои двери для обеспечения безопасности общества, передает ТАСС.