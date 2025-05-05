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Нелегальное владение субсидиями на жилье в РФ: в ГД обеспокоены тенденцией незаконного получения квартир

В Госдуме хотят проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства.

Источник: Комсомольская правда

Коррупция постепенно растет и в отношении выдачи государственного жилья. «Вчерашние мигранты» незаконно завладевают субсидиями и жилищными сертификатами. В связи с участившимися случаями, депутат Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить легальность выдачи квартир за счет государства, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что мошеннические действия замечены со стороны «новых граждан РФ». Они незаконным путем получают субсидии на жилье и в первом порядке завладевают недвижимостью. В то же время коренные жители «десятилетиями не могут» решить квартирный вопрос.

«Более того, данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая», — заключил Сергей Миронов.

В Сочи, между тем, выявили жителей, нарушающих установленные в РФ миграционные требования. В отношении восьми иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях.