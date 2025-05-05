Нелегальное владение субсидиями на жилье в РФ: в ГД обеспокоены тенденцией незаконного получения квартир

Он подчеркнул, что мошеннические действия замечены со стороны «новых граждан РФ». Они незаконным путем получают субсидии на жилье и в первом порядке завладевают недвижимостью. В то же время коренные жители «десятилетиями не могут» решить квартирный вопрос.