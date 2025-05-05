В Новосибирске вспомнили сообщение Левитана от 5 мая 1945 года

В Новосибирске вспомнили сводки новостей от Советского информбюро за 5 мая 1945 года, которые зачитывал диктор Юрий Левитан. Текст публикует «Сиб.фм».
Так, ровно 80 лет назад войска 3-го Белорусского фронта продолжали освобождать косы Фриш-Нерунг. К тому моменту они уже заняли ряд населённых пунктов, например, Лангхакен.
Войска 2-го Белорусского фронта взяли под контроль порт Свинемюнде, другие населённые пункты, а также острова Воллин и Узедом. 4 мая 1945 года в плен попали свыше 11 тысяч немецких солдат.
1-й Белорусский фронт продвигался юго-западнее Бранденбурга, занимая попутные населённые пункты. 4-й Украинский фронт шёл юго-западнее и южнее Моравска Острава. И там, и там брали в плен нацистов.
В общей сложности 4 мая 1945 года Красная Армия уничтожила 26 немецких танков и сбила 14 самолётов.