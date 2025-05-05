Трамп планирует подумать о встрече с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Как сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, он рассматривает перспективу встречи с российским коллегой во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию в мае.
«Я не знаю, мы должны подумать об этом, но я не думал об этом», — ответил Трамп на вопрос о том, планирует ли она встретиться с ближайшее время с Путиным.
Накануне у Дональда Трампа случился конфликт с журналистом The Wall Street Journal (WSJ). Так, он не стал отвечать на вопрос репортера о деталях переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по словам президента США, переговорный процесс по Украине развивается асимметрично — при существенном прогрессе с одной из сторон, взаимодействие с другой пока не приносит значительных результатов.
Позднее глава Белого дома рассказал, что руководители стран ЕС попросили его выступить посредником в диалоге с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, поскольку, по их утверждению, российский президент не отвечал на их звонки.