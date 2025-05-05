Трамп планирует подумать о встрече с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Накануне у Дональда Трампа случился конфликт с журналистом The Wall Street Journal (WSJ). Так, он не стал отвечать на вопрос репортера о деталях переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по словам президента США, переговорный процесс по Украине развивается асимметрично — при существенном прогрессе с одной из сторон, взаимодействие с другой пока не приносит значительных результатов.