Грибники открыли сезон сбора сморчков в новосибирских лесах

С приходом тепла все больше новосибирцев стали выбираться в лес по грибы. На первых майских праздниках десятки, а может даже сотни любителей тихой охоты выдвинулись на поиски сморчков и сморчковых шапочек, которые являются одними из первых весенних грибов. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск форум 2025» местные жители поделились своим «уловом», а также рассказали, где можно найти полянки со сморчками.
Так, грибники поделились, что на поиски лучше отправляться в Искитимский, Первомайский районы, в лесные зоны рядом с Репьево и Плотниково. Правда, не все так гладко.
— Клещей пока больше, чем сморчков, — отмечает один из любителей тихой охоты.
Поэтому местным жителям, отправляясь в лес, стоит помнить о мерах защиты от этих кровопийц.