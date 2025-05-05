Грибники открыли сезон сбора сморчков в новосибирских лесах

С приходом тепла все больше новосибирцев стали выбираться в лес по грибы. На первых майских праздниках десятки, а может даже сотни любителей тихой охоты выдвинулись на поиски сморчков и сморчковых шапочек, которые являются одними из первых весенних грибов. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск форум 2025» местные жители поделились своим «уловом», а также рассказали, где можно найти полянки со сморчками.