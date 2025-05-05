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Грибники открыли сезон сбора сморчков в новосибирских лесах

Любители тихой охоты похвастались своим «уловом».

Источник: Наталья Сидорова

С приходом тепла все больше новосибирцев стали выбираться в лес по грибы. На первых майских праздниках десятки, а может даже сотни любителей тихой охоты выдвинулись на поиски сморчков и сморчковых шапочек, которые являются одними из первых весенних грибов. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск форум 2025» местные жители поделились своим «уловом», а также рассказали, где можно найти полянки со сморчками.

Так, грибники поделились, что на поиски лучше отправляться в Искитимский, Первомайский районы, в лесные зоны рядом с Репьево и Плотниково. Правда, не все так гладко.

— Клещей пока больше, чем сморчков, — отмечает один из любителей тихой охоты.

Поэтому местным жителям, отправляясь в лес, стоит помнить о мерах защиты от этих кровопийц.