В Хабаровске почтили память младшего лейтенанта милиции Сергея Четокина

В марте 2001 года Сергей Четокин в составе отряда милиции особого назначения УВД Хабаровского края, убыл в очередную служебную командировку в Чеченскую Республику. Утром 2 мая 2001 года на блок-посту Курчалой-Белоречье, где нес службу личный состав ОМОН, происходила плановая смена сотрудников. В целях безопасности, сменившиеся бойцы шли два километра до места посадки в автомашину. Замыкал строй Сергей Четокин, он остался прикрывать своих товарищей.