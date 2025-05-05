В Хабаровске почтили память младшего лейтенанта милиции Сергея Четокина

В Хабаровске росгвардейцы почтили память младшего лейтенанта милиции Сергея Четокина, погибшего 24 года назад в Чеченской Республике, сообщает ИА AmurMedia.
Младший лейтенант милиции Сергей Александрович Четокин родился 29 июня 1972 года в поселке Высокогорный Хабаровского края. С марта 1993 года проходил службу в органах внутренних дел в отряде милиции особого назначения. С 1995 года неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион России.
В марте 2001 года Сергей Четокин в составе отряда милиции особого назначения УВД Хабаровского края, убыл в очередную служебную командировку в Чеченскую Республику. Утром 2 мая 2001 года на блок-посту Курчалой-Белоречье, где нес службу личный состав ОМОН, происходила плановая смена сотрудников. В целях безопасности, сменившиеся бойцы шли два километра до места посадки в автомашину. Замыкал строй Сергей Четокин, он остался прикрывать своих товарищей.
До места посадки оставалось 150−200 метров, когда в неработающей торговой палатке сработало безоболочное взрывное устройство. Все осколки Сергей принял на себя, прикрыв отход группы. Ранение Сергея оказалось смертельным. Он скончался по пути в госпиталь.
Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю, Указом Президента РФ младший лейтенант милиции Четокин Сергей Александрович награжден Орденом Мужества (посмертно) и навечно зачислен в списки личного состава хабаровского ОМОН.