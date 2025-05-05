Геронтолог назвала шесть правил, которые позволят жить дольше

«Я тоже задавала вопрос специалистам по когнитивным нарушениям, и они ответили: надо делать то, что человеку интересно, причем регулярно. Если не будет интересно, то он это бросит. А как можно регулярно заниматься тем, что неинтересно и не нравится? Поэтому каждый должен выбирать для себя то, что ему по душе. Даже в самом продвинутом возрасте нужно стараться получать новые знания, новые навыки. Вот это и есть залог когнитивного здоровья», — сказала врач.