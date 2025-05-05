Microsoft прекращает поддержку Skype с 5 мая, переключившись на Teams

С 5 мая Microsoft завершила поддержку Skype, переключив внимание на развитие сервиса Microsoft Teams.
Пользователям предложена возможность автоматически перенести свои чаты и контакты в новую платформу.
Ещё в апреле владельцы аккаунтов Skype начали получать уведомления о переходе на бесплатную версию Teams, в которой сохраняются ключевые функции — видеозвонки, обмен сообщениями и передача файлов.
Информация, хранящаяся в Skype, будет доступна до января 2026 года. Пользователи могут либо самостоятельно экспортировать свои данные, либо дождаться их автоматического удаления.
Напомним, Skype был запущен в 2003 году и куплен Microsoft в 2011 году.