В Москве арестована замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Долголева

«Аквамир» принадлежал компании «ВДТ строй», которая в 2013 году получила кредит в Межтопэнергобанке на строительство объекта. В 2017 году у банка была отозвана лицензия, после чего АСВ приняло на себя управление активами. С 2020 года конкурсным управляющим аквапарка выступал Дмитрий Воронин, в 2021 году объект был передан в аренду структурам, аффилированным с Наталией Мухановой и Аркадием Тарабриным.