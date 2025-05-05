В понедельник на Южном Урале значительно потеплеет

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду, днем порывы до 13.
День Ангела сегодня, 5 мая, у Виталия, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Климента, Луки, Платона, Федора.
Между прочим, 5 мая 2025 года отмечают Луков день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя печь блины. Дело в том, что у нарушивших этот запрет в семье начнутся скандалы. Зато пироги можно готовить без опасений.