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Аэропорт Домодедово открыли для приёма и выпуска самолётов

В московском аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушную гавань открыли 5 мая в 4 утра.

Источник: Life.ru

«В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Напомним, что аэропорт Домодедово временно закрыли в 2:38 ночи. Всего воздушная гавань не принимала самолёты менее полутора часов.

Как сообщал Life.ru, в аэропорту Внуково этой ночью также вводили план «ковёр». Предполагалось, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил информацию о четырёх уничтоженных беспилотных летательных аппаратах в Подольске.