Аэропорт Домодедово открыли для приёма и выпуска самолётов

Как сообщал Life.ru, в аэропорту Внуково этой ночью также вводили план «ковёр». Предполагалось, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил информацию о четырёх уничтоженных беспилотных летательных аппаратах в Подольске.