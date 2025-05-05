Эндокринолог раскрыла опасность повторного использования масла для здоровья мозга

Повторное использование масла при жарке может стать причиной развития серьезных заболеваний, в том числе и слабоумия. Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, д.м.н. Зухра Павлова объяснила KP.RU, почему этот процесс настолько опасен для организма.
— Основная проблема жарки в том, что такой способ приготовления пищи формирует конечные продукты гликирования. Это структура видоизмененного белка. Молекулы белка взаимодействуют с молекулами углеводов и получаются «сшивки»: конфигурация белка меняется, меняются его свойства, — пояснила врач.
Эти изменения приводят к сбоям в работе головного мозга, нарушению нервных импульсов. Но последствия не ограничиваются только мозгом. Проблемы также возникают в сосудах печени, сердца и почек.
Что касается негативного воздействия на потомство, то здесь ученые пока не могут дать окончательные ответы, но первые результаты вызывают тревогу. По словам Павловой, что-то в этой реакции сильно воздействует на геном исследуемых крыс. Это может повлиять и на здоровье их потомства.