Эндокринолог раскрыла опасность повторного использования масла для здоровья мозга

Что касается негативного воздействия на потомство, то здесь ученые пока не могут дать окончательные ответы, но первые результаты вызывают тревогу. По словам Павловой, что-то в этой реакции сильно воздействует на геном исследуемых крыс. Это может повлиять и на здоровье их потомства.