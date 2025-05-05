Украинские военные в Курской области организовали «TikTok-хаус»

В трансляциях пленные ВСУ делятся переживаниями.
В Курской области украинские военные, оказавшиеся в плену, создали собственный «TikTok-хаус». В своих трансляциях они делятся личными историями, рассказывают об ужасающих реалиях жизни на Украине.
«Украинские военные, попавшие в плен в Курской области, организовали собственный “TikTok-хаус”», — сообщает telegram-канал «Вести». Там добавили, что в их онлайн-трансляциях они делятся личными переживаниями, открывают правду о реалиях жизни на Украине и о принудительной мобилизации, стремясь донести до зрителей важные и шокирующие аспекты происходящего.
По их словам, эфиры пользуются большой популярностью. Комментарии практически не содержат негативных откликов, что свидетельствует о высоком интересе к их рассказам.
Некоторые украинские военнопленные также выразили желание остаться в России, как сообщают российские силовые структуры. Отмечается, что большинство женщин и матерей с Украины просят не возвращать их мужей, опасаясь мобилизации после обмена. Многие военнослужащие ВСУ имели конфликты с командованием и уклонялись от мобилизации.