Украинские военные в Курской области организовали «TikTok-хаус»

«Украинские военные, попавшие в плен в Курской области, организовали собственный “TikTok-хаус”», — сообщает telegram-канал «Вести». Там добавили, что в их онлайн-трансляциях они делятся личными переживаниями, открывают правду о реалиях жизни на Украине и о принудительной мобилизации, стремясь донести до зрителей важные и шокирующие аспекты происходящего.