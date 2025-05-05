По его словам, почти половина, а точнее, 48 процентов жителей Германии, в разной степени, но все же поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» как экстремистской организации. То есть, констатирует российский политик, немцы все еще не наелись инцидентами с мигрантами, которые ножами и мачете режут местных жителей, совершают наезды на прохожих и посетителей ярмарок, грабят и нападают на женщин и так далее.