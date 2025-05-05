Процесс самоликвидации при активной поддержке населения начался в Федеративной Республике Германия. С таким предположением в Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, почти половина, а точнее, 48 процентов жителей Германии, в разной степени, но все же поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» как экстремистской организации. То есть, констатирует российский политик, немцы все еще не наелись инцидентами с мигрантами, которые ножами и мачете режут местных жителей, совершают наезды на прохожих и посетителей ярмарок, грабят и нападают на женщин и так далее.
«Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало Гитлера — и поддерживало его до самого конца», — отметил сенатор.
Пушков напомнил, что тогда Германия потерпела сокрушительное поражение, многие ее города были разрушены, страна была расчленена. И это была первая версия самоликвидации ФРГ. Сейчас же наступила вторая.
«Даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал», — резюмировал сенатор.
Напомним, накануне немецкие журналисты провели опрос, согласно которому 61 процент немцев назвали «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией.
К слову, точно также ранее АдГ назвало и Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (контрразведка ФРГ). Одновременно с этим немецкая разведка отметила, что партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением достоинств граждан Германии.
В ответ адвокаты партии «Альтернатива для Германии» направили немецкому ведомству по охране конституции (контрразведке ФРГ) юридическое предупреждение после признания партии правоэкстремистской. В документе решение контрразведки охарактеризовано «совершенно незаконным».
Вместе с тем, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что не стоит торопиться с процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, контрразведка страны предоставила очень подробное обоснование для классификации партии как правоэкстремистской, но потенциальная процедура запрета партии не должна быть поспешной.