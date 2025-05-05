«Известия»: в России разрабатывают высокоточные 3D-модели Луны и Марса

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские ученые представили проект по созданию высокоточных 3D-моделей Луны и Марса на конференции в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, проект позволит получить трехмерные модели Луны и Марса с наилучшими показателями, которые помогут наработать нужные компетенции для освоения других планет. Разработка 3D-моделей предполагает создание специального оборудования, которое будет исправно работать при полетах в дальний космос.
«Подготовка к полету, например, на Луну — это комплексный процесс. Он включает много аспектов — от проектирования спутников до обеспечения аппаратов связью, системами управления, бортовым приборным комплексом. Важный этап — это создание оборудования, которое будет надежно длительное время работать в условиях экстремальных температур и радиации за пределами магнитного поля Земли», — приводит газета слова председателя совета директоров группы компаний «Геоскан» Алексея Семенова, который также является одним из инициаторов проекта. Он подчеркнул, что на создание спутников потребуется минимум полтора года.
Предполагается, что малые космические аппараты смогут добраться до спутника Земли самостоятельно. Для этого они должны стартовать с околоземной орбиты. В то время как для доставки до Марса будет необходим грузовой корабль.