«Известия»: в России разрабатывают высокоточные 3D-модели Луны и Марса

«Подготовка к полету, например, на Луну — это комплексный процесс. Он включает много аспектов — от проектирования спутников до обеспечения аппаратов связью, системами управления, бортовым приборным комплексом. Важный этап — это создание оборудования, которое будет надежно длительное время работать в условиях экстремальных температур и радиации за пределами магнитного поля Земли», — приводит газета слова председателя совета директоров группы компаний «Геоскан» Алексея Семенова, который также является одним из инициаторов проекта. Он подчеркнул, что на создание спутников потребуется минимум полтора года.