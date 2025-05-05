Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке проверили китайские тургруппы — снова нарушения

Туроператорам грозит исключение из реестра за нарушения условий межправительственного соглашения.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники министерства туризма Приморья продолжают проверять работу туроператоров, обслуживающих китайские туристические группы в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР. Очередной рейд прошёл в районе мемориала «Боевая слава ТОФ» и Центра морских экскурсий на Корабельной набережной — одном из самых посещаемых мест, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Из семи проверенных групп нарушения были выявлены в двух. В одном случае группа осталась без российского экскурсовода, и китайский сопровождающий рассказывал туристам недостоверные сведения о Владивостоке. Во втором случае вмешаться пришлось уже сотрудникам туристической полиции: руководитель группы вёл себя агрессивно и не имел при себе удостоверения личности.

«Гражданин КНР для выяснения обстоятельств дела был доставлен в дежурную часть районного отделения полиции», — уточнили в министерстве.

Кроме того, китайские граждане находились без сопровождающего от российской стороны — это грубое нарушение правил.

В министерстве напомнили, что китайские группы могут находиться в России без виз только в рамках соглашения 2000 года, при условии обязательного сопровождения со стороны российского туроператора. Экскурсии также должен вести только аттестованный российский гид-переводчик.

С начала мая вступил в силу обновлённый реестр туроператоров, и за подобные нарушения уже были исключены три приморские компании. Министерство пообещало продолжить мониторинг и регулярно докладывать о выявленных инцидентах на заседаниях межведомственной комиссии.

Напомним, с начала года в Приморье по безвизовому списку въехало около 11,2 тысячи туристов из КНР — это 827 групп. Мониторинг будет продолжен на регулярной основе.