Во Владивостоке проверили китайские тургруппы — снова нарушения

Из семи проверенных групп нарушения были выявлены в двух. В одном случае группа осталась без российского экскурсовода, и китайский сопровождающий рассказывал туристам недостоверные сведения о Владивостоке. Во втором случае вмешаться пришлось уже сотрудникам туристической полиции: руководитель группы вёл себя агрессивно и не имел при себе удостоверения личности.