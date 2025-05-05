Во Владивостоке проверили китайские тургруппы — снова нарушения

Сотрудники министерства туризма Приморья продолжают проверять работу туроператоров, обслуживающих китайские туристические группы в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР. Очередной рейд прошёл в районе мемориала «Боевая слава ТОФ» и Центра морских экскурсий на Корабельной набережной — одном из самых посещаемых мест, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Из семи проверенных групп нарушения были выявлены в двух. В одном случае группа осталась без российского экскурсовода, и китайский сопровождающий рассказывал туристам недостоверные сведения о Владивостоке. Во втором случае вмешаться пришлось уже сотрудникам туристической полиции: руководитель группы вёл себя агрессивно и не имел при себе удостоверения личности.
«Гражданин КНР для выяснения обстоятельств дела был доставлен в дежурную часть районного отделения полиции», — уточнили в министерстве.
Кроме того, китайские граждане находились без сопровождающего от российской стороны — это грубое нарушение правил.
В министерстве напомнили, что китайские группы могут находиться в России без виз только в рамках соглашения 2000 года, при условии обязательного сопровождения со стороны российского туроператора. Экскурсии также должен вести только аттестованный российский гид-переводчик.
С начала мая вступил в силу обновлённый реестр туроператоров, и за подобные нарушения уже были исключены три приморские компании. Министерство пообещало продолжить мониторинг и регулярно докладывать о выявленных инцидентах на заседаниях межведомственной комиссии.
Напомним, с начала года в Приморье по безвизовому списку въехало около 11,2 тысячи туристов из КНР — это 827 групп. Мониторинг будет продолжен на регулярной основе.