Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции 9 мая: фото

Гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало логотип для акции ко Дню Победы. Мероприятие пройдет под эмблемой с Георгием Победоносцем. Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента.
Движение обратилось с заявкой на регистрацию товарного знака 13 октября 2023 года. В апреле 2025 года Роспатент одобрил эмблему. Логотип будет существовать до 2033 года.
Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции ко Дню Победы. Фото: Роспатент.
Сама эмблема представляет собой красную звезду. Внутри нее изображен Георгий Победоносец, над которым представлена надпись «Бессмертный полк». С этим логотипом будут продавать игрушки, посуду, украшения и другие товары.
Роспотребнадзор, тем временем, опроверг слухи о якобы намерении ведомства запретить полевые кухни на акции. Специалисты не имеют ничего против «солдатской каши».