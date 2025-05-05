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Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции 9 мая: фото

Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало логотип для акции ко Дню Победы. Мероприятие пройдет под эмблемой с Георгием Победоносцем. Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента.

Движение обратилось с заявкой на регистрацию товарного знака 13 октября 2023 года. В апреле 2025 года Роспатент одобрил эмблему. Логотип будет существовать до 2033 года.

Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции ко Дню Победы. Фото: Роспатент.

Сама эмблема представляет собой красную звезду. Внутри нее изображен Георгий Победоносец, над которым представлена надпись «Бессмертный полк». С этим логотипом будут продавать игрушки, посуду, украшения и другие товары.

Роспотребнадзор, тем временем, опроверг слухи о якобы намерении ведомства запретить полевые кухни на акции. Специалисты не имеют ничего против «солдатской каши».