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В Иркутске начали работу городские фонтаны

Иркутск, НИА-Байкал — 1 мая в Иркутске стартовал сезон фонтанов. Он продлится до конца сентября.

Источник: НИА Байкал

Перед запуском подрядная организация выполнила сборку и монтаж оборудования, обследовала целостность гидроизоляции, очистила чаши. После этого специалисты подключили объекты к электрическим сетям и водоснабжению. Заказчиком работ выступило МКУ «Городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, заработали все 13 городских фонтанов: в сквере имени Кирова; возле областного гериатрического центра на улице Ленина; возле Дворца спорта «Труд»; на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий; у цирка; в сквере имени 50-летия СССР; у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий; на площади бульвара Постышева; в сквере Космонавтов на улице Сурикова; в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина; на центральной площади Академгородка; в сквере «Куб» в Топкинском; на площади у Центрального рынка.

«В течение всего сезона будем проводить техническое обслуживание оборудования. Кроме того, раз в месяц планируем останавливать фонтаны, чтобы помыть чашу и поменять воду. Это занимает один-три дня», — сообщила руководитель МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Она отметила, что ограничивать работу фонтанов также могут из-за ремонта. Например, в этом году запланировано восстановление облицовки фонтана на бульваре Постышева.