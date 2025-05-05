В Иркутске начали работу городские фонтаны

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, заработали все 13 городских фонтанов: в сквере имени Кирова; возле областного гериатрического центра на улице Ленина; возле Дворца спорта «Труд»; на площади Конституции (у ЗАГСа) на Декабрьских Событий; у цирка; в сквере имени 50-летия СССР; у Дома художников на пересечении Карла Маркса и Декабрьских Событий; на площади бульвара Постышева; в сквере Космонавтов на улице Сурикова; в сквере «Шайба» на пересечении Чкалова и Степана Разина; на центральной площади Академгородка; в сквере «Куб» в Топкинском; на площади у Центрального рынка.