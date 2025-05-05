Глава Приангарья доставил частицу Благодатного огня в Ербогачен

Глава Приангарья Игорь Кобзев доставил частицу Благодатного огня в село Ербогачен. Губернатор подчеркнул, что выполнил просьбу митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, отправляясь в Катангский район. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.