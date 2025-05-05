Глава Приангарья доставил частицу Благодатного огня в Ербогачен

Глава Приангарья Игорь Кобзев доставил частицу Благодатного огня в село Ербогачен. Губернатор подчеркнул, что выполнил просьбу митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, отправляясь в Катангский район. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
«Знаю, насколько это ценная святыня для всех православных, поэтому с особым трепетом передал ее настоятелю Ербогаченского Свято-Никольского храма, священнику Николаю Комиссарову», — отметил глава Приангарья.
Также Игорь Кобзев подчеркнул, что из-за удаленности храма там не было Благодатного огня последние пять лет.
Напомним, 21 апреля в Знаменском соборе Иркутска состоялась встреча Благодатного огня.