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Глава Приангарья доставил частицу Благодатного огня в Ербогачен

Игорь Кобзев выполнил просьбу митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана.

Источник: РИА "Новости"

Глава Приангарья Игорь Кобзев доставил частицу Благодатного огня в село Ербогачен. Губернатор подчеркнул, что выполнил просьбу митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, отправляясь в Катангский район. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.

«Знаю, насколько это ценная святыня для всех православных, поэтому с особым трепетом передал ее настоятелю Ербогаченского Свято-Никольского храма, священнику Николаю Комиссарову», — отметил глава Приангарья.

Также Игорь Кобзев подчеркнул, что из-за удаленности храма там не было Благодатного огня последние пять лет.

Напомним, 21 апреля в Знаменском соборе Иркутска состоялась встреча Благодатного огня.