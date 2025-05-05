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Росавиация: в аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

По данным Росавиации, аэропорт Домодедово с 04:00 работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 мая, в 02:38, в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Они действовали до 04:00. Сейчас воздушная гавань вновь работает в привычном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Россиян также предупредили о фейках. В Сети распространили ложные сведения о якобы введении ограничений в аэропорту Внуково. Он работает в штатном режиме, как и остальные московские воздушные гавани.

«В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о попытке ВСУ атаковать столицу. Силами ПВО сбито четыре БПЛА, летевших в сторону Москвы. Дроны ликвидированы в городском округе Подольск.