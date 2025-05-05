СМИ: Пакистану хватит оружия лишь на четыре дня из-за помощи Украине

Пакистан столкнулся с критическим дефицитом артиллерийских боеприпасов из-за поставок снарядов Украине и недостаточных производственных мощностей. Запасов хватит всего на четыре дня боевых действий. Об этом сообщает The New Indian Express.
Издание отмечает нехватку 155-мм и 122-мм снарядов, что подрывает артиллерийскую стратегию страны. Основной причиной является экспорт боеприпасов Украине. Pakistan Ordnance Factories не справляется с возросшим спросом, несмотря на рост экспорта вооружений более чем в 30 раз в 2022—2023 годах. Только за месяц (февраль-март 2023) Пакистан продал Украине более 230 тысяч ракет и снарядов, заработав 364 миллиона долларов.
Экономический кризис вынуждает армию Пакистана сокращать расходы, что, по мнению командиров спецкорпусов, может негативно сказаться на боеспособности в случае конфликта с Индией, говорится в статье.
27 апреля глава пакистанского Министерства железных дорог Ханиф Аббас заявил, что все 130 находящихся в распоряжении Пакистана ракет с ядерным зарядом направлены на Индию. Напряжение между странами резко выросло после того, как по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном.