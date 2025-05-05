СМИ: Пакистану хватит оружия лишь на четыре дня из-за помощи Украине

27 апреля глава пакистанского Министерства железных дорог Ханиф Аббас заявил, что все 130 находящихся в распоряжении Пакистана ракет с ядерным зарядом направлены на Индию. Напряжение между странами резко выросло после того, как по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном.