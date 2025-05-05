Руслан Болотов проверил готовность городских объектов к юбилею Великой Победы

В ходе рабочего выезда мэр города Руслан Болотов проверил, как исполняется поручение губернатора региона Игоря Кобзева в части благоустройства территории возле Дома офицеров.
Там завершили бетонирование площадок, положили плиты, на которых установили отреставрированную военную технику. Кроме того, провели формовочную обрезку деревьев, заменили баннер.
«МУП “Иркутскавтодор” выполнит асфальтирование пешеходной части территории музея под открытым небом, — отметил Руслан Болотов. — Стараемся закончить как можно скорее, чтобы к 9 Мая возле Дома офицеров было чисто и красиво».
Кроме того, глава города осмотрел объемные фотозоны, посвященные юбилею Великой Победы. Всего таких объектов 13. Их устанавливают в столице Прибайкалья на территориях, где будут проводиться массовые праздничные мероприятия, и в знаковых местах областного центра. Так, композиции «Иркутск — город трудовой доблести» уже появились на площади у танка «Иркутский комсомолец», возле памятника Александру III и в парке «Комсомольский».
На фотозоне в сквере Кирова в ближайшее время установят подсветку, которая дополнит композицию, сообщает пресс-служба мэрии.