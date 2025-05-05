Руслан Болотов проверил готовность городских объектов к юбилею Великой Победы

Кроме того, глава города осмотрел объемные фотозоны, посвященные юбилею Великой Победы. Всего таких объектов 13. Их устанавливают в столице Прибайкалья на территориях, где будут проводиться массовые праздничные мероприятия, и в знаковых местах областного центра. Так, композиции «Иркутск — город трудовой доблести» уже появились на площади у танка «Иркутский комсомолец», возле памятника Александру III и в парке «Комсомольский».