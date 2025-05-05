Геронтолог назвала действенные способы продлить жизнь

«Если мы хотим сохранить здоровье, то нужно соблюдать психоэмоциональное здоровье, иметь позитивный настрой, соблюдать баланс работы и отдыха, бороться со стрессом», — сказала врач. Каждый человек сам ответственен за свое эмоциональное благополучие, несмотря на внешние трудности.