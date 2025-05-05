В Роскачестве подсказали лучший способ вести семейный бюджет

По словам Вяльшиной, такой подход позволяет каждому из партнеров сохранять финансовую независимость, а также совместно достигать общих целей семьи. «Такой вариант позволит каждому из супругов сохранить финансовую независимость и одновременно работать над общими целями. У общего и раздельного бюджетов есть свои плюсы и минусы. Общий бюджет улучшает управление финансами, особенно если у пары общие цели, такие как покупка жилья или планирование отпуска», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».