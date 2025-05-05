В Роскачестве подсказали лучший способ вести семейный бюджет

Супругам нужны отдельные счета для личных трат и общий бюджет для расходов на семью, заявила эксперт Вяльшина.
Супругам рекомендуется вести общий бюджет для совместных расходов, но при этом иметь раздельные счета для личных трат. Об этом сообщила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
По словам Вяльшиной, такой подход позволяет каждому из партнеров сохранять финансовую независимость, а также совместно достигать общих целей семьи. «Такой вариант позволит каждому из супругов сохранить финансовую независимость и одновременно работать над общими целями. У общего и раздельного бюджетов есть свои плюсы и минусы. Общий бюджет улучшает управление финансами, особенно если у пары общие цели, такие как покупка жилья или планирование отпуска», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, общий бюджет позволяет партнерам более четко осознавать финансовое положение друг друга. Однако, по словам Вяльшиной, подобная система может привести к разногласиям, если один из партнеров расходует средства в объеме, который другой считает чрезмерным.
Она также добавила, что раздельный бюджет дает возможность каждому супругу самостоятельно распоряжаться своими деньгами и снижает вероятность споров по поводу расходов. Однако, по мнению Вяльшиной, такой подход может привести к недостаточной прозрачности и взаимопониманию в финансовых вопросах между партнерами.