МЧС предупреждает о тумане и сильном ветре в Пермском крае

В ближайшие сутки на территории Пермского края прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным Пермского ЦГМС, в понедельник, 5 мая, местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также возможен туман.
Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, предупреждают в краевом управлении МЧС. Жителям рекомендуют быть более внимательными и осторожными. Не стоит находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.