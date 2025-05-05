МЧС предупреждает о тумане и сильном ветре в Пермском крае

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, предупреждают в краевом управлении МЧС. Жителям рекомендуют быть более внимательными и осторожными. Не стоит находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.