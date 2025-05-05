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МЧС предупреждает о тумане и сильном ветре в Пермском крае

Жителей просят быть более осторожными во время непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки на территории Пермского края прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным Пермского ЦГМС, в понедельник, 5 мая, местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также возможен туман.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, предупреждают в краевом управлении МЧС. Жителям рекомендуют быть более внимательными и осторожными. Не стоит находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.