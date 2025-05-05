В Иркутской области запустили садоводческие маршруты

В этом году перевозки будут осуществляться по 95 маршрутам, из них — 51 муниципальный и 44 межмуниципальных. На поддержку работы из областного бюджета направлено 32 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Перед открытием сезона проведено обследование дорожных условий по пути следования садоводческих автобусов. При выявлении дефектов дорогу приводят в нормативное состояние. В связи с неблагоприятными погодными условиями на отдельных территориях срок начала осуществления перевозок может быть изменен», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Самое большое количество межмуниципальных сезонных (садоводческих) маршрутов будет открыто в Иркутском районе — их 19. В Братске и Братском районе в этом году будут работать 16 маршрутов, в Усольском районе и в Ангарском городском округе — по 12, в Усть-Илимском — семь, в Зиминском — шесть, в Слюдянском — пять, в Усолье-Сибирском — три, в Усть-Илимске — четыре. По два маршрута начнут работу в Тайшетском районе и в городах Бодайбо и Тулун. В Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском районах и в Зиме будет по одному маршруту.
«В этом году проведена работа по переводу четырех садоводческих маршрутов города Усть-Илимска на регулируемый тариф. Теперь вне зависимости от количества пассажиропотока автобус будет совершать рейсы по расписанию. Раньше перевозчики могли сами устанавливать расписание и менять его. На поддержку перевозок в Усть-Илимске направлено около семи миллионов рублей из областного бюджета», — прокомментировала заместитель министра transport и дорожного хозяйства региона Ольга Золоторева.
Традиционно, садоводческие маршруты на территории Иркутской области действуют с 1 мая по 30 сентября.