В Иркутской области запустили садоводческие маршруты

Самое большое количество межмуниципальных сезонных (садоводческих) маршрутов будет открыто в Иркутском районе — их 19. В Братске и Братском районе в этом году будут работать 16 маршрутов, в Усольском районе и в Ангарском городском округе — по 12, в Усть-Илимском — семь, в Зиминском — шесть, в Слюдянском — пять, в Усолье-Сибирском — три, в Усть-Илимске — четыре. По два маршрута начнут работу в Тайшетском районе и в городах Бодайбо и Тулун. В Киренском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском районах и в Зиме будет по одному маршруту.