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Особый противопожарный режим ввели ещё в 9 территориях Красноярского края

Нарушителям грозит штраф до 800 тыс. руб.

Источник: IrkutskMedia.ru

5 мая особый противопожарный режим ввели ещё в девяти муниципальных образованиях Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, режим теперь действует в Лесосибирске, Енисейске, Богучанском, Енисейском, Казачинском, Мотыгинском районах, а также в Кежемском, Пировском и Северо-Енисейском муниципальных округах.

Отметим, что сейчас особый противопожарный режим введён в 57 муниципальных образованиях Красноярского края.

Напомним, нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф до 800 тыс. руб.