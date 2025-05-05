Особый противопожарный режим ввели ещё в 9 территориях Красноярского края

5 мая особый противопожарный режим ввели ещё в девяти муниципальных образованиях Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, режим теперь действует в Лесосибирске, Енисейске, Богучанском, Енисейском, Казачинском, Мотыгинском районах, а также в Кежемском, Пировском и Северо-Енисейском муниципальных округах.
Отметим, что сейчас особый противопожарный режим введён в 57 муниципальных образованиях Красноярского края.
Напомним, нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф до 800 тыс. руб.