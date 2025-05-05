В Госдуме рассмотрят проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

В законопроекте подчеркивается необходимость создания единого федерального стандарта предоставления социальных льгот для тружеников тыла и детей войны. Авторы инициативы считают, что это позволит устранить существующие различия в регионах и обеспечить равную поддержку всем гражданам, которые внесли вклад в победу или пострадали в годы войны, но до сих пор не получили на федеральном уровне дополнительные гарантии социальной защиты.