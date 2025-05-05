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В Госдуме рассмотрят проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

В Государственную думу будет внесен законопроект, предусматривающий предоставление единых социальных льгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба партии Справедливая Россия За правду , депутаты которой выступили авторами инициативы. Документ будет рассмотрен нижней палатой парламента в ближайшее время.

Власти рассмотрят проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны.

В Государственную думу будет внесен законопроект, предусматривающий предоставление единых социальных льгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду», депутаты которой выступили авторами инициативы. Документ будет рассмотрен нижней палатой парламента в ближайшее время.

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«Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Соавтором проекта выступил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. По информации пресс-службы, внесение документа в повестку заседания запланировано на понедельник.

В законопроекте подчеркивается необходимость создания единого федерального стандарта предоставления социальных льгот для тружеников тыла и детей войны. Авторы инициативы считают, что это позволит устранить существующие различия в регионах и обеспечить равную поддержку всем гражданам, которые внесли вклад в победу или пострадали в годы войны, но до сих пор не получили на федеральном уровне дополнительные гарантии социальной защиты.