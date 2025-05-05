Пенсионеры Иркутской области могут бесплатно ездить в электричках

«Соответствующее соглашение заключили на 2025 год министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с акционерным обществом “Байкальская пригородная пассажирская компания”», — сообщили в правительстве региона, уточнив, что для получения разового билета пенсионерам нужно предъявить паспорт и документ из соцзащиты, подтверждающий право на льготу.
Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, решение о предоставлении льготы оформляется в управлении соцзащиты по месту жительства.
«Билет выдают непосредственно перед поездкой или уже в электричке. Это не абонемент, но ограничений по количеству поездок нет», — подчеркнул он.
Кроме пенсионеров, льготы сохраняются и для других категорий. Например, ветераны труда и тыла платят половину от стоимости билета, а реабилитированные лица и жертвы политических репрессий ездят бесплатно круглый год. Школьники и студенты получают 50%-ю скидку с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
Ранее в регионе уже действовали аналогичные меры поддержки, но в 2025 году срок действия льгот для пенсионеров продлили до пяти месяцев. Федеральные льготы, включая право бесплатного проезда для инвалидов, также остаются в силе. Бесплатный проезд доступен только в электричках пригородного сообщения.