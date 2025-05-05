Пенсионеры Иркутской области могут бесплатно ездить в электричках

Кроме пенсионеров, льготы сохраняются и для других категорий. Например, ветераны труда и тыла платят половину от стоимости билета, а реабилитированные лица и жертвы политических репрессий ездят бесплатно круглый год. Школьники и студенты получают 50%-ю скидку с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.