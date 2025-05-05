Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 мая

Овнам будет сложно разобраться в том, что на самом деле важно, а что лишь кажется таковым. Часто вы склонны избегать реальности и создавать иллюзии, что может привести к неприятностям, если не остановитесь вовремя. Возможны мелкие и раздражающие проблемы.