ФСБ рассекретила данные о поддержке УГКЦ украинских националистов*

ФСБ рассекретила документ, свидетельствующий о поддержке священниками Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) бандподполья Организации украинских националистов* (ОУН*) на территории Западной Украины. Соответствующие архивные документы в понедельник, 5 мая, опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) к 80-летию Победы.
Согласно докладной записке от 6 июля 1950 года замминистра госбезопасности Украинской ССР генерал-майора Михаила Попереки на имя главы МГБ СССР Виктора Абакумова, «значительная часть» духовенства УГКЦ поддерживала связь с подпольем, оказывала материальную помощь боевикам, укрывала их и главарей.
В результате оперативных мероприятий МГБ СССР были задержаны 78 священников УГКЦ, связанных с националистическим подпольем. Проверки затронули 177 хозяйств, 22 монастыря, где укрывались члены ОУН. Было обнаружено 10 боевиков, тайники с оружием и антисоветской литературой. Также было принято решение о выселении 47 семей арестованных священников и 18 монахов.
Особое внимание уделялось викарному епископу Николаю Хмелевскому, ранее сотрудничавшему с нацистами и после войны руководившему униатским подпольем на советской территории, говорится в документе.
В среду, 30 апреля, ФСБ рассекретила показания личного камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге — главного свидетеля смерти главы Третьего рейха. На допросах он рассказал, как умер Гитлер, мог ли у него быть двойник и что стало с его телом. Как расследовали смерть фюрера и как опознавали его тело — в материале «Вечерней Москвы».
*Запрещенная в России экстремистская организация.