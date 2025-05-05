ФСБ рассекретила данные о поддержке УГКЦ украинских националистов*

В среду, 30 апреля, ФСБ рассекретила показания личного камердинера Адольфа Гитлера Гейнца Линге — главного свидетеля смерти главы Третьего рейха. На допросах он рассказал, как умер Гитлер, мог ли у него быть двойник и что стало с его телом. Как расследовали смерть фюрера и как опознавали его тело — в материале «Вечерней Москвы».