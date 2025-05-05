«Военные запасы истощены»: в Пакистане забили тревогу из-за поставок боеприпасов Украине

После теракта премьер-министр Индии Нарендра Моди провел экстренное совещание с руководством оборонного ведомства и силовых структур. Как передает агентство ПТИ со ссылкой на информированные источники, по результатам встречи индийским военным предоставлены широкие полномочия для выбора времени и методов ответных действий, при этом глава правительства подчеркнул непреклонную волю страны к беспощадной борьбе с терроризмом.