«Военные запасы истощены»: в Пакистане забили тревогу из-за поставок боеприпасов Украине

По данным индийского агентства ANI, ссылающегося на осведомленные источники, пакистанская армия столкнулась с критическим дефицитом артиллерийских снарядов из-за их поставок Украине, что сократило боеготовность страны до 4-дневного запаса.
«Вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что серьезно ограничивает их боевые возможности всего до четырех дней. Нехватка объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили его военные запасы», — следует из текста материала.
При этом источники агентства сообщают о серьезной тревоге в рядах пакистанской армии, вызванной острым дефицитом артиллерийских боеприпасов. По имеющимся данным, ситуация достигла критического уровня, ставя вооруженные силы страны в крайне уязвимое положение.
Уточняется, что индо-пакистанские отношения вступили в фазу обострения после нападения территористов 22 апреля в районе Пахалгама (Джамму и Кашмир). В ходе нападения на туристов в живописной долине Байсаран боевиками, заявившими о принадлежности к «Фронту сопротивления», было убито 25 индийских граждан и один непалец.
После теракта премьер-министр Индии Нарендра Моди провел экстренное совещание с руководством оборонного ведомства и силовых структур. Как передает агентство ПТИ со ссылкой на информированные источники, по результатам встречи индийским военным предоставлены широкие полномочия для выбора времени и методов ответных действий, при этом глава правительства подчеркнул непреклонную волю страны к беспощадной борьбе с терроризмом.
Накануне Индия ввела временные ограничения на сброс воды через приграничную плотину Баглихар (река Ченаб), а также готовится применить аналогичные меры на гидроузле Кишанганга (река Джелам), как сообщил осведомленный источник.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с пакистанским коллегой Исхаком Даром заверил в готовности Российской Федерации оказать содействие в нормализации отношений между Индией и Пакистаном.
* — Запрещенная в России террористическая организация.