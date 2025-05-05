Бессмертный полк зарегистрировал эмблему в Роспатенте

Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году. Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев.