Бессмертный полк зарегистрировал эмблему в Роспатенте

Движение зарегистрировало эмблему.
В России общественное движение «Бессмертный полк» зарегистрировало логотип в Роспатенте. Информация об этом содержится в базе ведомства.
«Под логотипом “Бессмертный полк” можно будет производить и продавать до 2033 года ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Также эмблему можно наносить на боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году. Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев.