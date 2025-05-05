«Бессмертный полк» на сапбордах планируют провести в Новосибирске 9 мая

Вот уже несколько лет в Новосибирске 9 мая проводят Общегородской Сплав-парад на сапбордах. Но в этом году организаторы решили сделать не просто сплав, а провести его в формате «Бессмертного полка». Об этом рассказали в Telegram-канале «Сап-канал СапНовосибирск».