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«Бессмертный полк» на сапбордах планируют провести в Новосибирске 9 мая

Общегородской сплав-парад на сап-лодках стартует в 11:00.

Источник: Комсомольская правда

Вот уже несколько лет в Новосибирске 9 мая проводят Общегородской Сплав-парад на сапбордах. Но в этом году организаторы решили сделать не просто сплав, а провести его в формате «Бессмертного полка». Об этом рассказали в Telegram-канале «Сап-канал СапНовосибирск».

— Попробуем развивать «Бессмертный полк на сапах». Я возьму портрет моего прадеда, — поделился организатор.

Для участников мероприятия организуют прокат оборудования, еду на финише, а также трансфер с «Заельцовской».

Сплав стартует в 11:00 от Парка Сапсерфинга на улице Владимира Заровного, 42/2.