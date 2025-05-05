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ФСБ опубликовала документы о связях униатской церкви с бандподпольем ОУН

Содействие украинским националистам оказывала «значительная часть» духовенства и монахов УГКЦ.

Источник: Аргументы и факты

Представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) после окончания Великой Отечественной войны осуществляли подрывную деятельность и поддерживали связь с подпольем Организации украинских националистов (ОУН)*, следует из архивных документов, опубликованных Федеральной службой безопасности.

Согласно обнародованной информации, содействие боевикам оказывала «значительная часть» духовенства и монахов УГКЦ. Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР задержало 78 униатских священников, причастных к этой деятельности.

В рамках проверок хозяйств бывших священнослужителей, монастырей и монастырских подворий были обнаружены скрывавшиеся там 10 членов ОУН. Кроме того, были найдены тайники и схроны, в которых находилось оружие, патроны и антисоветская литература.

После проведённых расследований власти СССР решили выселить 47 семей священников и 18 монахов, уличённых в связях с ОУН. Кроме того, к выселению подготовили еще 24 священнослужителя УГКЦ, а также более 300 монахов и монахинь этой церкви.

Напомним, в августе в рамках проекта «Без срока давности» ФСБ обнародовала архив о деятельности Организации украинских националистов в Крыму в ходе Великой Отечественной войны. Речь идёт о протоколах допросов глав и участников ОУН, живших в Крыму, анкетах арестованных лиц и их автобиографиях.

* Запрещенная в России экстремистская организация.