Военную технику вернули к иркутскому Дому офицеров после масштабной реставрации

Решение о реставрации военной техники в Доме офицеров принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время визита. Технику реставрировали на базе военно-исторического музея Александра Расторгуева и войсковой части 86753 в Иркутске. В реставрационный цех музея увезли БТР-70 и БМП-1, а в войсковую часть доставили гаубицу М-30, миномет ПМ-38 и систему залпового огня «Град-1».