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Военную технику вернули к иркутскому Дому офицеров после масштабной реставрации

Иркутская область, НИА-Байкал — На площадку возле иркутского Дома офицеров вернули военную технику после реставрационных работ.

Источник: Правительство Иркутской области

Решение о реставрации военной техники в Доме офицеров принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время визита. Технику реставрировали на базе военно-исторического музея Александра Расторгуева и войсковой части 86753 в Иркутске. В реставрационный цех музея увезли БТР-70 и БМП-1, а в войсковую часть доставили гаубицу М-30, миномет ПМ-38 и систему залпового огня «Град-1».

Каждый из экспонатов полностью отреставрирован: проведена пескоструйная обработка поверхности металла, нанесена грунтовка и несколько слоев краски. Также была благоустроена площадка у Дома офицеров под расположение техники.

Работы по реставрации военной техники возле Дома офицеров подходят к концу, экспонаты возвращены на место. Это важный этап в реализации инициативы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Губернатор Игорь Кобзев выразил благодарность всем участникам проекта: «Клубу генералов Иркутской области», министерству по молодежной политике, военно-историческому музею Александра Расторгуева, депутату Сергею Тену, военному комиссариату и администрации Иркутска.

Тяжелую технику — пусковую установку ЗРК С-75 и танк Т-62 — отреставрируют курсанты военно-учебного центра Иркутского государственного университета до 8 мая. В самом Доме офицеров продолжается капитальный ремонт, который планируют завершить в декабре 2025 года.