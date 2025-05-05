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Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Ротору» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: Соцсети

4 мая красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 31-го тура Первой лиги на выезде проиграл «Ротору». Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0.

Голы в составе хозяев забили Илья Кухарчук, Максим Турищев и Александр Клещенко.

Таким образом, красноярцы с 42 баллами опустились на восьмую строчку в турнирной таблице. «Ротор» поднялся на седьмое место.

В следующем туре «Енисей» 10 мая примет саратовский «Сокол».

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