Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Ротору» в матче Первой лиги

4 мая красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 31-го тура Первой лиги на выезде проиграл «Ротору». Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0.
Голы в составе хозяев забили Илья Кухарчук, Максим Турищев и Александр Клещенко.
Таким образом, красноярцы с 42 баллами опустились на восьмую строчку в турнирной таблице. «Ротор» поднялся на седьмое место.
В следующем туре «Енисей» 10 мая примет саратовский «Сокол».
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