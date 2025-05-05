Подпорную стену и пешеходные пути на Баляева приведут в порядок

«Было несколько существенных замечаний. Во-первых, подпорная стена, которая находится по правую руку, как мы спускаемся к Баляевской развязке, точно требует внимания — она практически разрушилась. Соответствующему управлению дал задачу проработать необходимые технические мероприятия для того, чтобы в этом году этот вопрос решить. Это раз. И второе, конечно, сама Баляевская развязка. В восточной стороне развязки есть необходимость поработать с пешеходной связанностью. Там асфальт существующий пошёл волнами, и я дал поручение для того, чтобы в этом году полностью это покрытие заменили, ну и, соответственно, провели необходимые работы по основанию самого тротуара, который связывает Котельникова с Баляева», — подчеркнул Константин Шестаков.