Подпорную стену и пешеходные пути на Баляева приведут в порядок

Территория требует внимания ремонтной бригады. Два основных момента выделили специалисты в ходе выездного мероприятия: восстановление подпорной стены с правой стороны при спуске к Баляевской развязке и восстановление асфальтового покрытия на пешеходной части моста на Баляева.
«Было несколько существенных замечаний. Во-первых, подпорная стена, которая находится по правую руку, как мы спускаемся к Баляевской развязке, точно требует внимания — она практически разрушилась. Соответствующему управлению дал задачу проработать необходимые технические мероприятия для того, чтобы в этом году этот вопрос решить. Это раз. И второе, конечно, сама Баляевская развязка. В восточной стороне развязки есть необходимость поработать с пешеходной связанностью. Там асфальт существующий пошёл волнами, и я дал поручение для того, чтобы в этом году полностью это покрытие заменили, ну и, соответственно, провели необходимые работы по основанию самого тротуара, который связывает Котельникова с Баляева», — подчеркнул Константин Шестаков.
Подпорная стена на улице Котельникова периодически подмывается ливнями, которые в столице Приморья не редкость. Ремонт сооружения позволит обезопасить движение и автомобилистов, и пешеходов. Привести в порядок подпорную стену и пешеходную часть на мосту поручено до конца текущего года.