В Красноярске продавец зеркал вернет заказчику 84 тысячи рублей

Подождав два месяца, заказчик в письменном виде направил претензию — и снова впустую. Тогда обратился к специалистам Роспотребнадзора, а те помогли составить исковое заявление в суд. А суд встал на сторону потребителя. Итого: договор расторгнут, фирма обязана вернуть стоимость заказа и доставки, а также оплатить 4 тысячи рублей морального вреда и 28 тысяч рублей штрафа.