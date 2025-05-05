В Красноярске продавец зеркал вернет заказчику 84 тысячи рублей

В Красноярске фирма, которая занимается изготовлением и доставкой интерьерных решений из зеркал, не выполнила свои обязательства перед заказчиком. И должна будет выплатить ему 84 тысячи рублей.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали подробности. Потребитель сделал заказ на зеркала и оплатил его, стоимость составила 52 тысячи рублей. Однако установленное время прошло, заказ не выполнен. Переговоры с изготовителем успеха не принесли — тот только переносил сроки.
Подождав два месяца, заказчик в письменном виде направил претензию — и снова впустую. Тогда обратился к специалистам Роспотребнадзора, а те помогли составить исковое заявление в суд. А суд встал на сторону потребителя. Итого: договор расторгнут, фирма обязана вернуть стоимость заказа и доставки, а также оплатить 4 тысячи рублей морального вреда и 28 тысяч рублей штрафа.
Решение суда вступило в законную силу.