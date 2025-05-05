Халилов рассказал, как выжить после крушения самолета в тропических болотах

После крушения самолета в тропических болотах, где обитают хищные животные, в том числе крокодилы и ядовитые змеи, важно правильно расставить приоритеты, которые могут изменяться в зависимости от ситуации. Об этом рассказал aif.ru эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.
«Есть приоритеты выживания, они могут в разные периоды времени менять свою ценность. Например, хотя человеку нужна вода, без нее можно прожить и три, и пять, и даже десять дней. Что касается еды — человек без нее может и несколько недель продержаться как бы без особого ущерба для здоровья. Тут вопрос тактики его выживания», — сказал эксперт.
Халилов отметил, что в той или иной ситуации нужно учитывать климат: если холодно, важно согреться, если жарко — укрываться от солнца и ограничивать движение, чтобы избежать перегрева.
«Если холодно, нужно искать тепло, согреваться, развести костер и заготовить дрова. Если же жарко, наоборот, важно укрыться от солнца и стараться двигаться как можно меньше, чтобы избежать перегрева и излишнего потоотделения», — пояснил собеседник aif.ru.
Кроме того, Халилов подчеркнул, что ключевой задачей становится подача сигнала о помощи.
«Надо сделать все, чтобы вас было видно. Это яркая одежда, светоотражающие элементы. Если есть возможность, нужнл развести костер, чтобы появился дым. Он привлечет внимание людей, это будет способствовать тому, чтобы как можно быстрее к вам поисковые группы пришли», — объяснил он.
Отдельное внимание, по его словам, нужно уделить оказанию первой помощи раненым.
«Если у кого-то кровотечение, травмы, переломы, значит, этим людям нужно оказывать первую помощь и постоянно следить за их состоянием», — сказал Халилов.
Он также советует заранее оценить ситуацию и спланировать, как защититься от хищников.
«Нужно подумать, какие элементы будут для вас оружием. Это могут быть, если речь идет о крушении самолета, элементы обшивки, металл, различные железные элементы. Чем вы будете защищаться и чем вы будете обороняться — об этом тоже надо подумать», — подчеркнул эксперт по выживанию.
Ранее сообщалось, что пять человек — ребенок, три женщины и пилот — провели 36 часов на крыше затонувшего самолета в болоте Амазонки, окруженные аллигаторами и змеями. Пилот Пабло Андрес Веларде рассказал, что хищники подплывали на расстояние трех метров, но не атаковали.