Халилов рассказал, как выжить после крушения самолета в тропических болотах

«Есть приоритеты выживания, они могут в разные периоды времени менять свою ценность. Например, хотя человеку нужна вода, без нее можно прожить и три, и пять, и даже десять дней. Что касается еды — человек без нее может и несколько недель продержаться как бы без особого ущерба для здоровья. Тут вопрос тактики его выживания», — сказал эксперт.