Президент США Дональд Трамп сделал необычное заявление о конфликте на Украине. На этот раз в разговоре с телеканалом NBC News он рассказал, что лидеры стран Евросоюза просили его позвонить российскому главе Владимиру Путину для разрешения ситуации на Украине, поскольку президент РФ якобы не отвечал на их звонки.
«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — пояснил Трамп.
При этом Трамп выразил осторожный оптимизм относительно возможности урегулирования украинского кризиса, подчеркнув при этом право США в любой момент прекратить участие в переговорном процессе. Американский лидер также отметил существенное продвижение в диалоге с одним из участников конфликта, сознательно не конкретизируя, какую именно сторону — Россию или Украину — он имеет в виду.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин сохраняет приверженность политико-дипломатическому решению украинского кризиса. Однако, по словам представителя Кремля, инициатива о начале прямых переговоров должна исходить от украинской стороны, чего пока не наблюдается. При этом Песков напомнил, что в ходе встречи с американским спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Путин вновь подтвердил открытость Москвы к диалогу без каких-либо предварительных требований.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил открытость Москвы к заключению договоренностей по украинскому вопросу, указав при этом на необходимость дополнительной проработки некоторых аспектов будущего соглашения.
«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — пояснил тогда Лавров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с западными СМИ сообщила, что Трамп испытывает крайнее разочарование в действиях главы киевского режима Владимира Зеленского, и его терпение практически исчерпано.
Как отметила представитель администрации, президент США стремится положить конец затяжному противостоянию, но подчеркивает, что успех возможен только при искренней готовности всех участников конфликта к мирному урегулированию.