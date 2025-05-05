Трамп рассказал о странной просьбе европейский лидеров о Путине

Президент США Дональд Трамп сделал необычное заявление о конфликте на Украине. На этот раз в разговоре с телеканалом NBC News он рассказал, что лидеры стран Евросоюза просили его позвонить российскому главе Владимиру Путину для разрешения ситуации на Украине, поскольку президент РФ якобы не отвечал на их звонки.