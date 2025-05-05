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В Омскую область доставят Огонь памяти из Москвы

Лампаду зажгли у Могилы Неизвестного Солдата.
Источник: Комсомольская правда

В преддверии 9 Мая в России проходит акция «Огонь памяти». Лампады, зажженные от вечного пламени в Александровском саду в Москве, развозят по разным континентам. В Омск полыхающий символ Победы доставят сегодня, 5 мая.

«Огонь передали солдаты Президентского полка. В специальной лампаде его привезут представители Общероссийского народного Фронта Омской области», — рассказали накануне в пресс-службе правительства региона.

Напомним, частицы Вечного огня получат жители десятков российских городов, а также 21 страны мира.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Шербакульском районе похоронили останки участника Великой Отечественной войны.