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Маэстро Валерий Гергиев даст единственный концерт в Челябинске

Маэстро Валерий Гергиев даст единственный концерт в Челябинске в рамках XXIV Московского Пасхального фестиваля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мероприятие (18+) пройдет 5 мая в Концертном зале имени Сергея Прокофьева. Там выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев.

XXIV Московский Пасхальный фестиваль проходит в разных городах России с 16 апреля по 9 мая.

«В этом сезоне фестиваль продолжает радовать зрителей масштабными программами — Симфонической, Хоровой и Звонильной, традиционно сохраняя свои ключевые принципы: благотворительность, образовательная и просветительская деятельность, а также укрепление патриотизма через искусство», — говорят в Челябинской филармонии.

Проект зародился в 2002 году, а в следующем получил статус всероссийского проекта при поддержке президента РФ.