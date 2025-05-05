Маэстро Валерий Гергиев даст единственный концерт в Челябинске

«В этом сезоне фестиваль продолжает радовать зрителей масштабными программами — Симфонической, Хоровой и Звонильной, традиционно сохраняя свои ключевые принципы: благотворительность, образовательная и просветительская деятельность, а также укрепление патриотизма через искусство», — говорят в Челябинской филармонии.