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Пикап папы римского Франциска переделают в медпункт для сектора Газы

Автомобиль должны доставить в палестинский анклав после открытия гуманитарных коридоров.

Папа Римский Франциск просил после его смерти переделать пикап, которым он пользовался, в передвижной медицинский пункт для детей из сектора Газа, написала итальянская газета Corriere della Sera.

Согласно информации журналистов, с такой просьбой понтифик обращался в благотворительное католическое общество Caritas в Иерусалиме. Работы по переделке автомобиля поручены шведскому отделению этой организации.

В пикапе разместят оборудование для проведения анализов и диагностики, а также набор для оказания первой помощи и холодильник для хранения препаратов.

Машину должны доставить в Газу после того, как откроются гуманитарные коридоры, которые сейчас перекрыты израильскими военными.

Напомним, папа Франциск скончался 21 апреля. Ему было 88 лет. Перед смертью он передал около €200 тысяч детской тюрьме. Журналисты утверждали, что это вся сумма, которой владел понтифик.