Пикап папы римского Франциска переделают в медпункт для сектора Газы

Папа Римский Франциск просил после его смерти переделать пикап, которым он пользовался, в передвижной медицинский пункт для детей из сектора Газа, написала итальянская газета Corriere della Sera.
Согласно информации журналистов, с такой просьбой понтифик обращался в благотворительное католическое общество Caritas в Иерусалиме. Работы по переделке автомобиля поручены шведскому отделению этой организации.
В пикапе разместят оборудование для проведения анализов и диагностики, а также набор для оказания первой помощи и холодильник для хранения препаратов.
Машину должны доставить в Газу после того, как откроются гуманитарные коридоры, которые сейчас перекрыты израильскими военными.
Напомним, папа Франциск скончался 21 апреля. Ему было 88 лет. Перед смертью он передал около €200 тысяч детской тюрьме. Журналисты утверждали, что это вся сумма, которой владел понтифик.